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Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

11.06.2022 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni evlilerin evinden ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 zanlı, şehirlerarası otobüste yakalandı

Nazilli ilçesinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 Haziran’da Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kılık değiştirerek yeni evlenen bir çiftin evine girerek hırsızlık yaptığını belirlediği B.U, T.B. ve E.U'nun şehirlerarası bir otobüste olduğunu tespit etti.

Durdurulan otobüsteki 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çantasında yapılan aramada 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

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