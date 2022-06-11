Aydın'da hırsızlık iddiasıyla 3 şüpheli gözaltına alındı

Nazilli ilçesinde ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 3 şüpheli yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 Haziran’da Balıkesir'in Gömeç ilçesinde kılık değiştirerek yeni evlenen bir çiftin evine girerek hırsızlık yaptığını belirlediği B.U, T.B. ve E.U'nun şehirlerarası bir otobüste olduğunu tespit etti.

Durdurulan otobüsteki 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin çantasında yapılan aramada 250 bin lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi.

