Aydın'da hırsızlık operasyonlarında 5 şüpheli tutuklandı

Aydın’ın Germencik ve İncirliova ilçelerinde çeşitli hırsızlık suçlarından aranan 5 şüpheli tutuklandı.

Her iki ilçede çeşitli hırsızlık olaylarına karışanların yakalanması için çalışma başlatan Germencik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İ.D. (19), O.Y (24), H.A. (22), C.A. (22) ve H.Y'yi (27) yakaladı.

İ.D. O.Y. H.A. ve C.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen H.Y. de işlemlerinin ardından Aydın Adliyesinde sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz