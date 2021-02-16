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Aydın’da hırsızlık şüphelisi 7 şahıs yakalandı

16.02.2021 22:36 | Son Güncelleme:
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Aydın’da hırsızlık şüphelisi 7 şahıs yakalandı

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 21 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 7 şüpheli yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Aydın’da farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına istinaden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği çalışma başlattı.

Aydın’ın Efeler ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 21 hırsızlık olayı aydınlatılırken, 7 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın’da farklı zamanlarda meydana gelen hırsızlık olaylarına istinaden Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği çalışma başlattı. Son 24 saatte yapılan operasyonlar sonucu 10 adet İkametten Hırsızlık ve 11 adet Otodan Hırsızlık olaylarını gerçekleştiren toplamda 7 şüpheli yakalandı. Bunlardan yaşı büyük 4 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 3 yaşı küçük şahıs gerekli işlemler için Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca yine hırsızlık suçlarının önlenmesine yönelik ekipler devriye görevini ifa ettikleri esnada 2 adet şüpheli şahsı Hırsızlık yaparken suçüstü yakalanırken, şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı.

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