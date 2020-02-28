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Aydın’da ihaleye fesat karıştırma operasyonu

AYDIN HABERLERİ  | 28.02.2020 13:17 | Son Güncelleme

İzmir ve Aydın’da gerçekleştirilen ihaleye fesat karıştırma operasyonunda, 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’in Menemen, Torbalı ve Kemalpaşa ilçeleri ile Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde bulunan mezat salonlarında düzenlenen icra ihalelerine fesat karıştırıldığı bilgisine ulaştı.

Aydın’da ihaleye fesat karıştırma operasyonu

İzmir ve Aydın’da gerçekleştirilen ihaleye fesat karıştırma operasyonunda, 32 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, gözaltına alınan şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’in Menemen, Torbalı ve Kemalpaşa ilçeleri ile Aydın’ın Didim ve Kuşadası ilçelerinde bulunan mezat salonlarında düzenlenen icra ihalelerine fesat karıştırıldığı bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine çalışma başlatan ekipler, eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla 32 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde, 1 tabanca ve 19 fişek, 4 av tüfeği ve bu tüfeklere ait 90 fişek ele geçirildiği öğrenildi.
İcra ihalelerine iddiaya göre kalabalık bir grup olarak giden şüphelilerin, ihaleye katılacaklar üzerinde baskı yaptıkları, ihaleye katılacak kişileri katılmamaları için tehdit ettikleri, birlikte hareket ettikleri kişilere para verip ihaleye teminat yatırmalarını sağladıkları ve cüzi artırımlarla ihaleyi ucuza aldıkları tespit edildi.
Emniyette işlemleri tamamlanan 32 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi.

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