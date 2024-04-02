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Aydın’da iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

İHA İHA
02.04.2024 08:32
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Aydın’ın İncirliova ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı.

Aydın’da iki aile arasında çıkan kavgada 6 kişi yaralandı

Olay, İncirliova ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki aile arasında kavga çıktı. Kavgada R.E.T.’ye diğer aileden beş kişi saldırdı. R.E.T. kendisini korumak amacıyla aldığı bıçakla E.B., T.Ş., Ç.Ş., U.Ş. ve P.B.’yi çeşitli yerinden yaralarken kendisi de olayda yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya anında müdahale edip tarafları sakinleştirirken, polisin tedbirlerinin mahallede gece boyunca süreceği öğrenildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan 6 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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