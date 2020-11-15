Aydın'da iki kişinin tekne motorunu çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AYDIN - (AA) - Aydın’ın Kuşadası ilçesinde iki kişi tarafından bir teknenin motorunun çalınması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Kadınlar Denizi Mahallesi Çimtur Sitesi'ndeki hırsızlığın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, Sadi Turhan'a ait teknenin yanına gelen iki kişiden birinin motoru tekneden söktüğü, diğer kişinin de çevreyi gözetlediği görülüyor.

Uzun süren sökme işleminin ardından motoru sırtına alan kişi arkadaşıyla olay yerinden uzaklaşıyor.

Tekne sahibi Sadi Turhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, site bekçisinin tekne motorunun yerinde olmadığını görünce kendisine bilgi verdiğini söyledi.

Motorun değerinin 20 bin lira olduğunu kaydeden Turhan, "Ben o motoru emekli paramla almıştım. Çok üzgünüm, umarım kısa sürede bulunur. Teknemin motorunu çalanlardan şikayetçiyim." dedi.

