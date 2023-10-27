YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı

27.10.2023 07:07 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'ın Germencik ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu yaralanan 9 kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Aydın-İzmir Karayolu, Atatürk Caddesi'nde İsmail Can D. idaresindeki 09 AKS 208 plakalı otomobil, aynı yönde seyreden Kadir S'nin kullandığı 09 ACN 56 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Ş.B, E.A, İ.K, H.S, Y.E.S, Z.S. ve Z.S. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Trafiğe kapatılan yol, temizlik çalışmalarının ardından açıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Başakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendiBaşakşehir’de iş yerinde doğalgaz patlaması: Müdahale sırasında 1 kişi dumandan etkilendi
Down sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümüDown sendromlu 7 yaşındaki Muhammet’in acı ölümü
Söke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştuSöke’de ilçe protokolü 100. Yıl için koştu
Anahtar Kelimeler:
Aydın Germencik kaza

Aydın Namaz Vakitleri 27 Ekim Cuma

İmsak
06:00
Sabah
07:21
Öğle
12:58
İkindi
15:56
Akşam
18:24
Yatsı
19:40
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Düğünde havaya ateş eden dede torununu vurdu! Ortalık bir anda karıştı

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Suya dayanıklı Adidas Terrex serisinde 1500 TL'ye varan indirim

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Gizemli nesne hareketli dakikalar yaşattı! "UFO mu kurgu mu?"

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

Sokakta iç çamaşırını kafasına geçirdi

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

İpekyol, Network, Flo ve dahası! Yeni sezon ürünlerinde %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.