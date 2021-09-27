Aydın'da iki otomobilin çarptığı kişi öldü

Aydın'ın Çine ilçesinde, yolun karşısına geçmek isteyen kişi, 2 ayrı otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

H.Y. (64) yönetimindeki 48 YE 378 plakalı otomobil, Aydın-Muğla kara yolu Çaltı Mahallesi'nde, yolun karşısına geçmeye çalışan Alper Güler'e (30) çarptı. Alper Güler, çarpmanın etkisiyle yola savruldu.

Daha sonra, önceki araçla aynı istikamette giden M.D'nin kullandığı 09 C 3330 plakalı otomobil, Güler'e çarptı. İhbar üzerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

Sağlık ekipleri, Güler'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Her iki aracın sürücüsü gözaltına alındı.



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