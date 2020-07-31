Aydın’da il protokolü bayramlaştı

Aydın’da Kurban Bayramı resmi bayramlaşma töreni Aydın Valisi Hüseyin Aksoy’un katılımı ile gerçekleştirildi.

Bayramlaşma töreninde konuşan Vali Aksoy, “Pandemi nedeniyle bayramlaşma yapıp yapmamakta tereddütlerimiz oldu. Pandemi kuralları çerçevesinde bayramlaşma geleneğimizi yerine getirelim düşüncesi ile bu organizasyonu gerçekleştirdik. Bayramlar birlikteliğin bir araya gelmenin önemli noktalarını oluşturuyor. Küslüklerin ortadan kalktığı dargınlıkların bayram günlerinde unutulduğu anlar. Onun için bayramlarımızı bu yönüyle de değerlendirmek ve geleceğe daha güçlü, daha birlikte bakmak adına önemli bir gündür. Bayramlarda büyüklerimizi unutmamak ta önemli. Tabi ki büyüklerimizin pandemi sürecindeki hassasiyetlerini unutmadan sosyal mesafe kurallarına uyarak, ya telefonla ya da belirli bir mesafe çerçevesinde bayramlaşmaları yapmamız büyük önem taşıyor. Aydın Türkiye’nin önemli bir şehri. Tarımsal, turizm potansiyel ve diğer özellikleri ile Türkiye’de belirli alanlarda ilk sıralarda yer alan bir il. Hep birlikte önümüzdeki süreçte Aydın’ı daha iyi bir noktaya taşımak için gayret içerisinde olacağız. Bu bayram gününü özgürce rahatça kutlayabiliyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu özel günde bütün şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi de şükranla anıyorum. Hepinizin bayramını gönülden kutluyorum” dedi.

