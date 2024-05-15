Aydın’da ilginç olay

Olay, Kardeşköy kavşağı yakınlarında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoldan geçen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp karayolu kenarında iki yaralının olduğunu bildirdi.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı M.B.D ve A.A, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi. Olay yerinde ise herhangi bir araç bulunamadı. Polis, bölgede geniş çaplı inceleme çalışma başlattı. Kazanın neyle yapıldığı ve nasıl meydana geldiği ise belirsizliğini koruyor.





