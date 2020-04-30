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Aydın’da ’İmmun Plazma’ tedavisi başladı

AYDIN HABERLERİ  | 30.04.2020 12:43 | Son Güncelleme

Aydın’da, korona virüsünü yenerek sağlığına kavuşan 4 bağışçıdan alınan plazmalar, tedavileri süren hastalara umut oldu.İl Sağlık Müdürü Dr.

Aydın’da, korona virüsünü yenerek sağlığına kavuşan 4 bağışçıdan alınan plazmalar, tedavileri süren hastalara umut oldu.
İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, yaptığı açıklamada; “İl Sağlık Müdürlüğümüz ve ADÜ işbirliği ile ilimizdeki hastanelerde, Kovid-19 tedavisi görüp iyileşen hastalar, hastalık ile mücadele eden diğer hastalara şifa verebilmek adına İmmun Plazma bağışında bulunuyorlar. Kovid-19’a karşı Bakanlığımız tarafından onaylanan ve yoğun bakımda ağırlaşan hastaların tedavisi için kullanılan İmmun plazma bağışı için ilimizde 26 bağışçı adayı ile görüşülmüş olup testleri tamamlanan 4 hastadan plazma temin edildi” dedi.

Sağlığına kavuşan bağışçı H.H.E. ise, “Bağış ile bir hayat kurtarırsak ne mutlu bize, iyileşen hastaların plazma bağışında bulunup hayat kurtarmaya vesile olmasını dilerim, ben bağışta bulunduğum için çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

Sağlığına kavuşan bir diğer bağışçı Mithat Keskin de, “Bu hayra vesile olduğum için mutlu ve gururluyum, bu mübarek günlerde bir canın kurtulması için şartları uygun olan herkesi plazma gönüllüsü olmaya davet ediyorum, tüm sağlık çalışanlarına bu hayra vesile oldukları için teşekkürü bir borç biliyorum’’ şeklinde konuştu.

İmmün Plazma Tedavisi Nedir?
Kavid-19 tanısı konulan ve tedavi sürecinin ardından iyileşen hastalardan bağış olarak toplanan kan plazmasının kritik durumda olan hastalarda kullanılması yöntemidir. Kan ve plazma bağışı için gereken koşulları sağlayan ve tedavi sonrası iyileştiği yapılan testler ile kesinleşen bağışçı adayları, plazma bağışında bulunabilmektedir. Bir hasta tek seferde üç hastaya yetebilecek kadar bağışta bulunabilir. Bağışçılardan elde edilen plazma ilimizde tedavi görmekte olan hastalar için ilaç tedavisine ek olarak kullanılmaktadır. Bir bağışçı 7-10 gün arayla birden fazla bağışta bulunabilmekte ve çok sayıda hasta için umut kaynağı olma şansı yakalamaktadır.

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