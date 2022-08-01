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Aydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

01.08.2022 14:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da inşaatın çatısından düşen işçi hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesindeki bir fabrika inşaatının çatısından düşen işçi yaşamını yitirdi.

Söke Organize Sanayi Bölgesindeki bir fabrikanın inşaatında çalışan Kemal Diloğlu (42), çatıya yerleştirdiği beton blokların kırılması ve emniyet halatının kopması sonucu yaklaşık 13 metre yüksekten zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekibi, Diloğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

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