Aydın’da iş yeri yangını

Aydın’ın Efeler İlçesi Ramazan Paşa Mahallesi’nde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Çıkan yangın da iş yeri büyük çapta zarar gördü.

Efeler İlçesi Ramazan Paşa Mahallesi 21 Sokak’ta bulunan Sevim ve Şenol D. çiftine ait iş yerinde saat 01.30 sularında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, iş yerinden bir anda yoğun duman çıkmaya başladı. Dumanları gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, iş yerinin kepenginin elektrikli olması nedeniyle içeri girmekte zorluk yaşadı. Kepengi kırarak yangına müdahale eden ekipler kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangında iş yerinde büyük çapta maddi hasar oluştu ve içeride bulunan ürünler kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı.

