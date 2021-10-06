Aydın'da işlenen cinayete ilişkin, 8 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Didim ilçesinde bir kişinin tabancayla öldürülmesine ilişkin, 8 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Caddesi'nde dün işlenen cinayetin aydınlatılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Hayatını kaybeden Abdülkadir G'nin (35), 26 Mayıs'ta, ilçeye bağlı Efeler Mahallesi'nde, Yusuf Bulgan'ı (20) bıçakla öldüren 17 yaşındaki M.G'nin amcası olduğu tespit edildi.

Cinayetin kan gütme saikiyle işlenmiş olabileceği üzerinde durulurken, kurulan özel ekip, belirlenen adreslere düzenlediği operasyonlarda 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

Adreslerdeki aramalarda 2 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Uğur Mumcu Caddesi'nde dün Abdülkadir G, tabancayla vurularak öldürülmüştü. Görgü tanıkları olay yerinden 2 kişinin kaçtığını bildirmişti. Bölgedeki incelemede 4 boş kovan bulunmuştu.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz