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Aydın’da jandarma ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor

16.10.2023 10:26 | Son Güncelleme:
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Aydın’da jandarma ekipleri tarafından haklarında çeşitli suçlardan hapis cezası bulunan 4 şahıs yakalandı.

Aydın’da jandarma ekipleri aranan şahıslara göz açtırmıyor

Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi ve ilçe jandarma komutanlıklarınca aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen koordineli çalışmalar devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar çerçevesinde; Efeler ilçesinde ’kasten yaralama’ suçundan aranan ve hakkında toplam 7 yıl 32 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K., İncirliova ilçesinde ’kasten yaralama’ suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 6 ay hapis cezası bulunan U.A., Köşk ilçesinde ’vergi usul kanununa muhalefet’ suçundan aranan ve hakkında toplam 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan Y.S. ve Kuşadası ilçesinde ’hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma’ suçundan aranan ve hakkında toplam 4 yıl 7 ay hapis cezası bulunan K.Ç. kıskıvrak yakalandı. Şahıslar adli işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

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