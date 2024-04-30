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Aydın’da jandarma ekipleri öğrencilerle buluştu

İHA İHA
30.04.2024 13:43
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı’nın 185. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarmanın tanıtımı ve lise öğrencilerine Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi hakkında bilgilendirmelerde bulunularak kurulan stantlarda jandarmanın faaliyetleri anlatıldı.

Aydın’da jandarma ekipleri öğrencilerle buluştu

Aydın Lisesi konferans salonunda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Erol Barut, "Köklü kuruluşumuz Jandarma Genel Komutanlığı’nın 185’inci yıl dönümünün hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Görevin ifası sırasında şehit olanlara Allah’tan rahmet, gazi olanlara da minnet duygularımı ifade ediyorum. Halen görevde olanlara da Mevlam ayaklarına taş değdirmesin. Bizim huzur ve güvenliğimiz için çok önemli bir kurum. Allah’ım yokluklarını hissettirmesin. Program doğrultusunda gençlerimize yönelik bu mesleğe giriş ile ilgili, mesleğin ayrıntıları ile ilgili sunum da yapılacak. Özellikle bu mesleğe yönelmek isteyen gençlerimiz için bu sunumlar faydalı olacaktır" diye konuşarak jandarmanın kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Bulut’un konuşmasının ardından Doç. Dr. J. Bnb. Furkan Fahri Altıntaş ve J. Asb. Kd. Üçvş. İlkay Ilısu tarafından Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı’nın tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Jandarma Genel Komutanlığı tanıtım video gösterimlerinin ardından son olarak terörle mücadele operasyonlarında üç kez yaralanan, tedavi sürecinde akciğerinin bir kısmını kaybeden ve sol kolundaki işlev kaybını atlatan gazi Astsubay Başçavuş Ferhat Akgül’ün hikayesinin anlatıldığı haber videosu izletildi.

Astsubay Başçavuş Ferhat Akgül kendisinin de Aydın Lisesi’nden mezun olduğunu ifade ederek, "Sevgili öğrenciler ben de sizler gibi bu sıralardan çıkıp jandarma astsubay oldum. Vatan savunmasında üzerime düşen tüm görevleri gözümü kırpmadan yerine getirdim. Bundan sonra da verilecek her türlü göreve hazırım. Gururla taşıdığım gazi ünvanı, atamızdan bize intikal en büyük mirastır. Jandarma 185 yıldır olduğu gibi bundan sonra da vatanımızın her köşesinde milletimizin huzur ve güvenliği için canını seve seve feda edeceğinden kimsenin şüphesi olmasın. Bu güzel vatanımızı bölgeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Sizlere baktığımda, bu uğurda gözünü kırpmadan ölmeye hazır binlerde Ferhat olduğunu tekrardan haykırmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Program Kültür ve Sanat Sokağı’nda jandarmanın stantlarının gezilmesi ve öğrencilere jandarma faaliyetlerinin anlatılması ile son bulurken, öğrenciler de jandarma ekiplerinin yaptıkları çalışmaları ilgiyle dinleyerek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

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