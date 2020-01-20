YURTHABER
  4. Aydın’da kaçak avlanmaya izin yok

Aydın’da kaçak avlanmaya izin yok

AYDIN HABERLERİ  | 20.01.2020 10:35 | Son Güncelleme

Aydın’da su ürünleri kontrol ekiplerinin, güvenlik güçleriyle birlikte yürüttüğü av ve satışı yapılan denetimlerde kanuna aykırı hareket eden 16 kişiye 8 bin 100 TL para cezası uygulandı.Aydın’da İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile koordineli olarak denizlerde 23, iç sularda 109, karaya çıkış noktalarında 8, av bayilerinde 5, nakil güzergahlarında 1, soğuk hava depolarında 13 ve perakende satış yerlerinde 148 olmak üzere toplam 307 adet denetim yapıldı.

Aydın’da su ürünleri kontrol ekiplerinin, güvenlik güçleriyle birlikte yürüttüğü av ve satışı yapılan denetimlerde kanuna aykırı hareket eden 16 kişiye 8 bin 100 TL para cezası uygulandı.
Aydın’da İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Kontrol Şubesi ekipleri, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları ile koordineli olarak denizlerde 23, iç sularda 109, karaya çıkış noktalarında 8, av bayilerinde 5, nakil güzergahlarında 1, soğuk hava depolarında 13 ve perakende satış yerlerinde 148 olmak üzere toplam 307 adet denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde 16 kişiye 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa aykırılıktan toplam 8 bin 100 TL idari para cezası uygulandı.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden denetimlerle ilgili yapılan açıklamada, “22 Kasım 2019 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yasalaşan ve 1 Ocak 2020 tarihi itibari ile yürürlüğe giren 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında, kurallara uygun çalışan balıkçılarımızın haklarının korunması ve yasa dışı su ürünleri avcılığında caydırıcılığın sağlanması amacıyla getirilen yeni düzenlemelerin etkin bir şekilde uygulanması için, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğümüz tüm ülke genelinde 03-10 Ocak 2020 tarihleri arasında deniz, iç sular, karaya çıkış noktaları, balık halleri, nakil güzergahları, işleme ve değerlendirme tesisleri, soğuk hava depoları, toptan ve perakende satış yerlerinde eş zamanlı denetimler yapılmasını planlamıştır. Su Ürünleri kaynaklarımızın korunması etkin ve sürdürülebilir işletilmesi ile kontrolüne dair denetimler devam edecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti! Kilolu diye çekime kabul edilmeyince isyan etti!
Aydın’ın yıldızları yarı finaldeAydın’ın yıldızları yarı finalde
İl Tarım Müdürlüğü’ne yeni botİl Tarım Müdürlüğü’ne yeni bot
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Uğradığı silahlı saldırı sonrası hayatını kaybeden Nakşibendi Şeyhi için sosyal medyada taziye ve kınama mesajları

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Üvey ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Tartıştığı kuzenini 3 kurşunla öldüren şahıs tutuklandı

Düzce'de ahşap ev yandı

Düzce'de ahşap ev yandı

TEV’den burs için etkinlik

TEV’den burs için etkinlik

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Otobüse binme bahanesiyle yolcunun telefonunu çaldı

Aydın Namaz Vakitleri 20 Ocak Pazartesi

İmsak
06:49
Sabah
08:14
Öğle
13:24
İkindi
16:02
Akşam
18:24
Yatsı
19:44

Aydın Nöbetçi Eczaneler20 Ocak Pazartesi

Çolakoğlu Eczanesi
Merkez
İdil Eczanesi
Merkez
Pelin Eczanesi
Merkez
Yonca Eczanesi
Merkez
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Güven Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Kurutulunca etkisi 5 kat artıyor ama... Alırken bunlara dikkat!

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Başhekim Derin Nazilli’ye veda etti

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Aydın’da Tuğba Özay fırtınası

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Nazilli protokolünden yeni yıl ziyaretleri

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Aydın’da miras kavgası cinayetle bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.