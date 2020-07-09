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Aydın’da kaçakçılığa geçit yok

AYDIN HABERLERİ  | 09.07.2020 10:58 | Son Güncelleme

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 110 bin dal boş makaron ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 27 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, 110 bin dal boş makaron, 68 kilogram tütün, 11 litre etil alkol, 20 kutu cinsel içerikli ürün ve içki yapımında kullanılan 29 adet aroma ile 30 adet anason ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak iki şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında adli ve idari işlem yapıldı.

Aydın’da kaçakçılığa geçit yok

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 110 bin dal boş makaron ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 27 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, 110 bin dal boş makaron, 68 kilogram tütün, 11 litre etil alkol, 20 kutu cinsel içerikli ürün ve içki yapımında kullanılan 29 adet aroma ile 30 adet anason ele geçirildi.
Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak iki şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında adli ve idari işlem yapıldı.

Aydın’da kaçakçılığa geçit yok

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İmsak
04:02
Sabah
05:48
Öğle
13:19
İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:18

Aydın Nöbetçi Eczaneler 9 Temmuz Perşembe

Cinalı Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Menteş Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Efes Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
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