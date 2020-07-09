Aydın’da kaçakçılığa geçit yok

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 110 bin dal boş makaron ve sahte içki yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri tarafından 27 Haziran - 6 Temmuz tarihleri arasında kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik il genelinde yapılan çalışmalarda, 110 bin dal boş makaron, 68 kilogram tütün, 11 litre etil alkol, 20 kutu cinsel içerikli ürün ve içki yapımında kullanılan 29 adet aroma ile 30 adet anason ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemelerle ilgili olarak iki şahıs hakkında Kaçakçılıkla Mücadele kapsamında adli ve idari işlem yapıldı.



