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Aydın’da kadın çiftçilere uygulamalı eğitim verildi

AYDIN HABERLERİ  | 14.09.2020 09:36 | Son Güncelleme

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından Aydın’ın Söke ilçesinde kadın çiftçilere uygulamalı eğitim verildi.Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen İl Müdürlüğümüz ve Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında 2020 yılında ilimizde uygulanan Kadın Çiftçilerle Domates Seralarında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesiyle, domateslerde görülen domates güvesi, sebzelerde görülen beyazsinekler, yaprak galeri sineği, thripsler ile mücadelede kullanılan biyoteknik mücadele yöntemlerinin, örtüaltı üretimde en çok iş gücünü sağlayan kadın çiftçilerimiz aracılığı ile yaygınlaştırılması, böylelikle daha bilinçli bir zararlı mücadele yönetimi sağlanarak kimyasal mücadelenin azaltılması amaçlanmıştır.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü tarafından Aydın’ın Söke ilçesinde kadın çiftçilere uygulamalı eğitim verildi.
Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “ Bakanlığımız Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığınca desteklenen İl Müdürlüğümüz ve Bornova Zirai Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile "Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor" programı kapsamında 2020 yılında ilimizde uygulanan Kadın Çiftçilerle Domates Seralarında Biyoteknik Mücadelenin Yaygınlaştırılması Projesiyle, domateslerde görülen domates güvesi, sebzelerde görülen beyazsinekler, yaprak galeri sineği, thripsler ile mücadelede kullanılan biyoteknik mücadele yöntemlerinin, örtüaltı üretimde en çok iş gücünü sağlayan kadın çiftçilerimiz aracılığı ile yaygınlaştırılması, böylelikle daha bilinçli bir zararlı mücadele yönetimi sağlanarak kimyasal mücadelenin azaltılması amaçlanmıştır. Söz konusu faaliyet kapsamında Söke Merkezde bulunan Dilek Gezerler’e ait 6 dekar domates serasında İl Müdürlüğümüz ve Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından kadın çiftçilere yönelik demonstrasyon çalışması yapıldı. Uygulamalı olarak sürdürülen eğitimde kadın çiftçiler ve teknik personel tarafından domateste zararlı olan beyazsinek ve thripsle mücadele amaçlı dekara 100 adet, toplam 600 adet sarı ve mavi yapışkan tuzak, 20 adet sarı ve mavi şerit yapışkan tuzaklar sera direkleri arasına çekilmiş olup, dekara 5 adet olacak şekilde toplam 30 adet feromonlu su tuzağı sıra aralarına yerleştirilmiştir. Uygulama sonunda İl Müdürü Ahmet Ökdem, Bornova Zirai Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdür yardımcısı Ekrem Kaya tarafından çiftçilerimize katılım belgeleri verilmiştir” denildi.

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