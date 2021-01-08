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Aydın’da kadınlar camileri gönüllü olarak temizledi

AYDIN HABERLERİ  | 08.01.2021 10:27 | Son Güncelleme

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde kadınlar Cuma namazı öncesinde camileri temizleyerek Korona virüse karşı önlem aldı.Karacaören Mahalellesi’nde yaşayan kadınlar dayanışmaları ile tüm Türkiye’ye örnek oldu.

Aydın’ın Yenipazar ilçesinde kadınlar Cuma namazı öncesinde camileri temizleyerek Korona virüse karşı önlem aldı.
Karacaören Mahalellesi’nde yaşayan kadınlar dayanışmaları ile tüm Türkiye’ye örnek oldu. Karacaörenli kadınlar, dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 20 binin üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Korona virüse karşı tedbiri elden bırakmıyor. Mahallede yaşayan kadınlar, Cuma günü öğle vakti cemaatle kılınması farz olan Cuma namazı öncesi mahalledeki camileri temizleyerek namaza hazırladı. Köşe bucak temizlik yapan kadınlar camiyi gönüllü olarak temizleyerek pırıl pırıl yaptı. Karacaören Mahalle Muhtarı Mustafa Kıroğlan cami temizliğine katılan kadınlara teşekkür ederek, “Cami temizliği oldukça önem arz eder. Çok fazla kalabalık içerisinde ve sürekli topluluk halinde kalan camilerin çok fazla hastalık barındırdığı göz ardı edilemeyecek gerçekliktedir. Özellikle zorlu süreçten geçtiğimiz bu günlerde camilerimizi gönüllü olarak temizleyen halkımızdan Allah razı olsun. Kendilerine mahalle halkımız adına teşekkür ederim” dedi.

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İmsak
06:51
Sabah
08:18
Öğle
13:20
İkindi
15:52
Akşam
18:13
Yatsı
19:34

Aydın Nöbetçi Eczaneler 8 Ocak Cuma

Çetinbaş Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
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Merkez
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