Aydın’da kadınlar ’Kadın Sağlığı Eğitim Projesi’ çerçevesinde bilgilendirildi

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan tarafından açılış konuşması yapılan toplantıda Efeler İlçe Sağlık Müdürlüğü’nde görevli Uzm. Dr Beyza Kerman; meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri, kadın üreme sağlığı, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sigara, uyuşturucu, teknolojinin sağlığa zararları, sağlıklı beslenme, obeziteden korunma ve diyabet, normal doğum ve emzirmenin önemi, organ bağışı ve önemi, akılcı ilaç kullanımı, kadına yönelik şiddet ve benzeri kadın sağlığı ile ilgili sunum gerçekleştirilerek, vatandaşlardan gelen sorular cevaplandırıldı.

Kocagür Ortaokulu’nda gerçekleştirilen toplantıya; Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzm. Dr. Gülnur Saruhan, Efeler İlçe Sağlık Müdürü Dr. Oben Döndü, Mahalle Muhtarı Orhan Akrancı ve vatandaşlar katıldı.

