YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın'da kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 20.11.2020 02:18 | Son Güncelleme

Aydın'da kaldırıma çarpan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde motosikletin kaldırıma çarpması sonucu sürücüsü ağır yaralandı.

Candan Tarhan Bulvarı'ndan Kuşadası Devlet Hastanesi istikametine giden Esra Sönmez (32) idaresindeki 48 BV 990 plakalı motosiklet, Hasan Reis Bulvarı'nda kaldırıma çarptı.

Kazada motosikletten savrulan Sönmez ağır yaralandı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ÖNCE Kuşadası Devlet Hastanesine ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine sevk etti.

Hayati tehlikesi bulunan Sönmez'in evli olduğu ve ilçeye ailesini ziyarete geldiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneriProf. Dr. Mustafa Necmi İlhan'dan 'mavi yakalılar' için dikkat çeken öneri
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/

Aydın Namaz Vakitleri 21 Kasım Cumartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:48
Öğle
12:59
İkindi
15:38
Akşam
18:01
Yatsı
19:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler21 Kasım Cumartesi

Güven Eczanesi
Merkez
Kır Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Efes Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.