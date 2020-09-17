YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da kamyonet kanala uçtu; 1 ağır 2 yaralı

Aydın’da kamyonet kanala uçtu; 1 ağır 2 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 02:44 | Son Güncelleme

Aydın’ın İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi’nde bir kamyonet kanala uçtu.

Aydın’ın İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi’nde bir kamyonet kanala uçtu. Kamyonette bulunan 2 kişiden 1’i ağır yaralandı.
Kaza, İncirliova ilçesi Hacıaliobası Mahallesi’nde saat: 00.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede devriye gezen jandarma ekiplerinden kaçtığı iddia edilen Hüseyin Varışlı (45) yönetimindeki 09 UC 619 plakalı kamyonet, sürücüsünün nedeni henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Devlet Su İşleri’ne (DSİ) ait sulama kanalına uçtu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis, jandarma ve Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri de sevk edildi.
Olay yerine gelen ekipler kamyonet sürücüsü Hüseyin Varışlı ve yolcu konumundaki Kiraz Varışlı’yı (40) suyun içerisinden çıkararak ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralılardan Kiraz Varışlı’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kanala düşen kamyonet bulunduğu yerden çıkartıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air! Özellikleriyle iPhone 11'i geçti! İşte yeni iPad Air!
Şubat ayında deniz keyfiŞubat ayında deniz keyfi
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Yukatel Denizlispor Teknik Direktörü Prosinecki: "Moral bozukluğundan kurtulacağız"
Alanyaspor-Kayserispormaçını Erkan Özdamar yönetecek
Alanyaspor-Kayserispormaçını Erkan Özdamar yönetecek
Kartal Belediyesi temizlik ekipleri okul ile ilk kez tanışacak minikler için harekete geçti
Kartal Belediyesi temizlik ekipleri okul ile ilk kez tanışacak minikler için harekete geçti
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Antalyaspor’da 2 yeni transfer
Uşak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası programını tanıttı
Uşak Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası programını tanıttı
GÜNCELLEME - Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı
GÜNCELLEME - Sürat teknesiyle Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

Aydın Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:08
İkindi
16:37
Akşam
19:21
Yatsı
20:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Er Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Merkez
Güven Eczanesi
Merkez
Kalıpçı Eczanesi
Merkez
Özlü Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
Kargo ile uyuşturucu sevkiyatını polis önledi
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Büyükşehir’in Korona virüs önlemleri sürüyor
Büyükşehir’in Korona virüs önlemleri sürüyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.