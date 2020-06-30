Aydın'da kamyonet zeytin bahçesine devrildi: 2 yaralı

Aydın'da kamyonetin zeytin bahçesine devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Aziz Yavuz'un kullandığı 09 AN 392 plakalı kamyonet, Yılmazköy Mahallesi'nde zeytin ağaçlarının bulunduğu bahçeye devrildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ve yanındaki Bahattin Karataş yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Yaralıların bir cenazeye katılmak için yola çıktığı öğrenildi.