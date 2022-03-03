Aydın'da kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde kamyonetin çarptığı 14 yaşındaki öğrenci hayatının kaybetti.

A.G. yönetimindeki 45 H 9889 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Geyik'e çarptı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ömer Geyik'in, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesinde 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz