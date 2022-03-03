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Aydın'da kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü

03.03.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kamyonetin çarptığı lise öğrencisi öldü

Aydın'ın Didim ilçesinde kamyonetin çarptığı 14 yaşındaki öğrenci hayatının kaybetti.

A.G. yönetimindeki 45 H 9889 plakalı kamyonet, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Geyik'e çarptı.

Durumun bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Sağlık ekiplerince Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ömer Geyik'in, Barbaros Hayrettin Paşa Anadolu Lisesinde 9. sınıf öğrencisi olduğu öğrenildi.

Sürücü gözaltına alındı.

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