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Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

16.07.2022 00:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

O. K. (40) idaresindeki 35 POB 49 plakalı kamyonet, Aydın-Denizli kara yolu Gencelli mevkisinde, önünde seyreden Mehmet Özkurt'un kullandığı (67) plakasız motosiklete çarptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, Özkurt'un hayatını kaybettiğini belirledi.

Özkurt'un cenazesi Nazilli Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

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trafik kazası Aydın

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