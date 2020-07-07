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Aydın'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

AYDIN HABERLERİ  | 07.07.2020 17:30 | Son Güncelleme

Aydın'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'ın İncirliova ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Ersan Akkaya (37) yönetimindeki 09 UA 701 plakalı otomobil, Koçarlı-İncirliova kara yolu Hacıaliobası Mahallesinde Selim Palabıyıklılar'ın (29) kullandığı 09 E 3643 plakalı kamyonetle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ve kamyonetteki Sırma Palabıyık (52) ile Hamiyet Korkmaz (7) yaralandı.

112 Acil Sağlık ekiplerince Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan sürücülerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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