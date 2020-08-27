YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da kan bağışı kampanyası düzenlendi

Aydın’da kan bağışı kampanyası düzenlendi

AYDIN HABERLERİ  | 27.08.2020 09:20 | Son Güncelleme

Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından, ’Sensiz Olmaz Aydın’ sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi tarafından, ’Sensiz Olmaz Aydın’ sloganı ile kan bağışı kampanyası düzenlendi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy kan bağışı kampanyası standını ziyaret ederek bağışta bulunan vatandaşlara teşekkür etti.

Korona virüs (Covid-19) salgınından dolayı kritik seviyeye düşen kan stokları dolayısıyla Türk Kızılay Aydın Kan Bağışı Merkezi ve Aydın Valiliği öncülüğünde kan bağışı kampanyası düzenlendi. Efeler ilçesindeki Atatürk Kent Meydanı’nda düzenlen etkinliğe Aydın Valisi Hüseyin Aksoy Efeler İlçe Kaymakamı Cemal Şahin ile birlikte katıldı. Vali Aksoy Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Rıdvan Şenol’dan gerçekleştirilen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kan bağışında bulunan vatandaşlarla da sohbet eden Vali Aksoy, vatandaşlara duyarlı davranışlarından dolayı teşekkür etti.

Türkiye’de hastanelerin ve hastaların kan ihtiyaçlarının Kızılay Kan Bankası tarafından karşılandığını kaydeden Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, "Kızılay Kan Bankası tüm Türkiye’de olduğu gibi ilimizde de kan bağışçılarımızdan kan toplamaya devam ediyor. Kan bağışında bulunan bağışçılarımıza minnettarız. Bu önemli bir sosyal sorumluluk. Kızılay Kan Bankası Türkiye’de kan bağışından sorumlu tek kurumdur. Kızılay’ı örnek davranışından dolayı kutluyor vatandaşlarımızı da duyarlı olmaya ve kan bağışında bulunmaya davet ediyorum" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİşte Rusya'nın en güzel kadını!İşte Rusya'nın en güzel kadını!
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Tuzla Gemi Gençlik Merkezi’nde anlamlı dalış
Adana’da korona virüse karşı ek tedbirler
Adana’da korona virüse karşı ek tedbirler
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Antalya'da bir binada karantina uygulaması başlatıldı
Kastamonulu üreticiler, “Kontrplak sektörü, Türkiye’nin talebini karşılayacak durumda”
Kastamonulu üreticiler, “Kontrplak sektörü, Türkiye’nin talebini karşılayacak durumda”
Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı
Erdek Emniyet Müdürlüğüne Faik Karabaş atandı
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı:
SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Dağlı:

Aydın Namaz Vakitleri 27 Ağustos Perşembe

İmsak
05:01
Sabah
06:27
Öğle
13:15
İkindi
16:56
Akşam
19:53
Yatsı
21:14

Aydın Nöbetçi Eczaneler27 Ağustos Perşembe

Aysen Eczanesi
Merkez
Esin Eczanesi
Merkez
Pelinsu Eczanesi
Merkez
Sibel Eczanesi
Merkez
Ceren Eczanesi
Kusadasi
Samyeli Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
Nazilli’nin tarihi gün yüzüne çıkıyor
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Almanya, aralarında Aydın’ında bulunduğu 4 il için seyahat uyarısını kaldırdı
Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı
Kuşadası’nın arkasındaki cennet bahçesi; Bahçecik Boğazı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.