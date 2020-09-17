YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi

Aydın’da karantina kuralına uymayan 2 kişi yurda yerleştirildi

AYDIN HABERLERİ  | 17.09.2020 17:57 | Son Güncelleme

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Aydın’da Korona virüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında Aydın’da Korona virüs (Kovid-19) denetimi gerçekleştirdi. Vali Aksoy, pozitif vaka olup evde karantinada olması gerekirken dışarıda olduğu tespit edilen 2 kişinin yurda yerleştirildiğini açıkladı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de görüldüğü günden bu yana 7 binin üzerinde kişinin canına mal olan Korona virüs ile ilgili mücadele sürüyor. İçişleri Bakanlığı genelgesi kapsamında bugün tüm Türkiye genelinde geniş kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başkanlığında Aydın’da gerçekleştirilen denetimlerde Vali Aksoy Ayakkabıcılar Çarşısı’nı denetledi. İş yeri sahiplerine ve vatandaşlarına maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulun an Vali Aksoy denetim sonrasında açıklamalarda bulundu.

“Kurallara uymayanları yurtlara yerleştiriyoruz”

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “İlgili arkadaşlarımızla bugün birlikte sahadayız. Özellikle, maske, mesafe ve hijyen konularında hatırlatmalarda bulunuyoruz. Bu pandemiyle mücadele konusu herkesin katkı vermesi gereken bir konu. Bu anlamda tüm vatandaşlarımızın pandemiyle mücadelede konulan kurallara, uymalarını özellikle istiyoruz ve bekliyoruz. Aydın’da çok önemli bir sıkıntımız söz konusu değil ama rehavete kapılmamalıyız. Büyük bir ciddiyetle konulan kuralların uygulanması konusunda titizlikle hareket etmek durumundayız. Aydın’da özellikle pozitif vaka olup evde olması gerekirken dışarıda tespit ettiğimiz kişi varsa bunları yurtlara almaya karar verdik. Şu ana kadar iki kişi, bu amaçla evde olması gerekirken evde olmadığı için onları yurda yerleştirdik. Temennimiz bütün insanların bu kurallara uyması ve herhangi bir olumsuzluğa fırsat vermemeleridir. Aydın’a halkına bugüne kadar çalışmalara vermiş oldukları katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Bundan sonra bu mücadeleyi birlikte ortaya koyarak tamamlayacağız, daha iyi bir noktaya taşıyacağız” dedi.

Aydın’da okullar eğitime hazır

Okulların açılacak olmasıyla ilgili de açıklamalarda bulunan Vali Aksoy, “İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz, gerekli ön çalışmaları tamamladı. Özellikle okul öncesi 5 yaş grubu ve birinci sınıfların okula gitmesiyle ilgili her türlü hazırlıklar yapıldı. Temennimiz, sorunsuz bir şekilde öğrencilerimizin okula gidişlerinin sağlanması. Bunun dışında 8 ve 12’inci sınıflar, zaten destek kursları adı altında okullara gidip geliyorlardı. Dolayısıyla bu çalışmalar devam edecek. Gelişmelere göre, Milli Eğitim Bakanlığımızın ortaya koyduğu kriterlere göre bizde Aydın olarak her türlü hazırlığımız var. Bu yönde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi 'Senin çocuğun olmaz' demişti! Selin Ciğerci, Deniz Akkaya ile canlı yayında birbirine girdi
Valilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyinValilik uyardı! Bu tuzağa düşmeyin
1/
En Çok Okunan Yerel Haberler
Otizmli çocuk balkondan atladı
Otizmli çocuk balkondan atladı
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Kilis’te yoğun sis etkili oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Söke Ovası’nda 2020 Yılı Pamuk Toplama Ücretleri belli oldu
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Merkezefendi Belediyesi Masal Parkı kapılarını açtı
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Tarihi Erzurum Kalesi’nin çehresi değişti
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi
Kurtalan Kaymakamı Aydın yol yapım çalışmalarını inceledi

Aydın Namaz Vakitleri 17 Eylül Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:45
Öğle
13:08
İkindi
16:37
Akşam
19:21
Yatsı
20:37

Aydın Nöbetçi Eczaneler17 Eylül Perşembe

Doğa Eczanesi
Merkez
Doruk Eczanesi
Merkez
Giray Eczanesi
Merkez
Nilgün Eczanesi
Merkez
Derya Eczanesi
Kusadasi
Sahil Eczanesi
Kusadasi
Sevgi Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Aydın'da restoranda silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Büyükşehir’in Korona virüs önlemleri sürüyor
Büyükşehir’in Korona virüs önlemleri sürüyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
Kuşadası'nda Çevre Haftası Etkinlikleri Pazar Günü Başlıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.