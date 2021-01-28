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Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

28.01.2021 14:13 | Son Güncelleme:
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Aydın'da karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastaneye kaldırıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü, eşi hastanede tedavi altına alındı.

Yenicami Mahallesi Yüksel Yalova Caddesi'ndeki apartman dairesinde yaşayan Serpil (59) ve Raşit Ater çiftinden haber alamayan yakınları, kontrol için eve gitti.

Yoğun duman kokusunun bulunduğu evde çiftin hareketsiz yattığını gören yakınları, durumu sağlık görevlilerine bildirdi.

112 Acil Sağlık ekibi, Serpil Ater'in hayatını kaybettiğini belirledi, eşi Raşit Ater Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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