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Aydın’da karbonmonoksit zehirlenmesi: 1 ölü

AYDIN HABERLERİ  | 30.11.2020 16:52 | Son Güncelleme

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.Olay, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Melisa Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi.

Aydın’ın Efeler ilçesinde bir kişi, iddiaya göre sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Olay, Efeler ilçesi Tepecik Mahallesi Melisa Sokak’ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden bir süre önce ayrılan ve yalnız yaşayan 47 yaşındaki Raşit Ercan’dan yakınları uzun süre haber alamadı. Ercan’ın sağlık durumundan şüphelenen yakınları polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi. Eve gelen ekipler eve girdiklerinde Ercan’ı yatağında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Ercan’ın sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolünde hayatını kaybettiği belirlendi. Sobadan çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği iddia edilen Ercan’ın yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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