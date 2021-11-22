YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'da kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

22.11.2021 01:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'da kardeşler arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı

Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 2 kardeş birbirini yaraladı.

Alınan bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet olan S.İ. ve G.İ. adlı kardeşler, Hamitabat Mahallesi'nde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine G.İ. bıçakla S.İ'yi bacağından yaraladı, G.İ. de başına aldığı sopa darbesiyle yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdularSokak ortasında meydan savaşı! Acımadan böyle vurdular
PARTNER"İnşallah sektörden silinirler!""İnşallah sektörden silinirler!"
Voleybol: Kadınlar CEV Challenge KupasıVoleybol: Kadınlar CEV Challenge Kupası

Aydın Namaz Vakitleri 22 Kasım Pazartesi

İmsak
06:24
Sabah
07:49
Öğle
13:00
İkindi
15:38
Akşam
18:00
Yatsı
19:20

Aydın Nöbetçi Eczaneler22 Kasım Pazartesi

Sümer Eczanesi
Nazilli
Muslu Eczanesi
Soke
Özgürel Eczanesi
Soke
Şifa Eczanesi
Didim
Ada Eczanesi
Acarlar
Akbük Eczanesi
Akbuk
Pelin Eczanesi
Cine
Tümünü Göster
Aydın ECZANELER
Aydın ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Sanatçı Kadir İnanır, Denizli'de yoğun bakımda tedavi altına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Adana'da düğünde çıkan silahlı kavgada 2’si çocuk 10 kişi yaralandı

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Hatay'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde uyuşturucu bulundu

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Vefat eden AK Parti'li İmran Kılıç'ın ailesine taziye ziyareti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.