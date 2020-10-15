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Aydın'da karısını darbeden koca için elektronik kelepçe kararı verildi

AYDIN HABERLERİ  | 15.10.2020 18:20 | Son Güncelleme

Aydın'da karısını darbeden koca için elektronik kelepçe kararı verildi

Aydın'ın Söke ilçesinde, boşanma aşamasındaki karısını darbeden koca hakkında elektronik kelepçe kararı verildi.

Alınan bilgiye göre, Söke Aile Mahkemesince, Özlem K'nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, bazı kararlar alındı.

Verilen karar kapsamında, Ü.K'nin 60 gün süreyle karısına tehdit ve hakarette bulunmaması, konutuna, okuluna, iş yerine, yakınlarına, tanıdıklarına ve çocuklarına yaklaşmamasına hükmedildi.

Kararda ayrıca Ü.K. hakkında yine 60 günlüğüne elektronik kelepçe takılması kararı verildi.

Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşayan Özlem K, 13 Ekim'de kocası Ü.K'nin kendisini darbettiğini ileri sürerek cumhuriyet savcılığına şikayette bulunmuş, şiddet gören kadına hastanede 1 ay iş göremez raporu verilmişti.

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