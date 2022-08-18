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Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

18.08.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aydın'da karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Didim ilçesinde karısını pompalı tüfekle öldüren şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, L.G. (30) dün, tartıştığı eşi F.G'yi (23) Balat Mahallesi'ndeki evlerinde pompalı tüfekle yaraladı. Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kadın kurtarılamadı.

Polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alınan L.G, emniyetteki işlemin ardından, bugün sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
pompalı tüfek kadın ölüm

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