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Aydın’da karla kapanan yollar açılıyor

28.01.2021 12:09 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın birçok ilçesinde dün geceden itibaren şiddetli kar yağışı görülürken Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırda bekletilen karla mücadele ekipleri ulaşımın sorunsuz sağlanması için kapanan yollarda çalışmalarına devam ediyor.Çalışmalara kar yağışının başlamasıyla birlikte başlanırken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, araçlarıyla yola çıkacak vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.Geciken yağışlarla birlikte kuraklık tehlikesi ortaya çıkarken olası kuraklığın yaşanmaması için gerekli olan ve beklenen kar yağışı Aydın’da devam ediyor.

Aydın’ın birçok ilçesinde dün geceden itibaren şiddetli kar yağışı görülürken Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin hazırda bekletilen karla mücadele ekipleri ulaşımın sorunsuz sağlanması için kapanan yollarda çalışmalarına devam ediyor.
Çalışmalara kar yağışının başlamasıyla birlikte başlanırken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, araçlarıyla yola çıkacak vatandaşların gerekli tedbirleri almaları konusunda uyardı.
Geciken yağışlarla birlikte kuraklık tehlikesi ortaya çıkarken olası kuraklığın yaşanmaması için gerekli olan ve beklenen kar yağışı Aydın’da devam ediyor. Kar yağışı özellikle Buharkent, Bozdoğan, Çine, Nazilli, Karacasu, Köşk, Koçarlı, Kuyucak, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar ilçelerinde etkisini gösterirken Büyükşehir Belediyesi’nin kış mevsiminde yaşanabilecek olası olumsuzluklarına karşı hazırda beklettiği ekipler de gece saatlerinde mesailerine başladı. Diğer taraftan çalışmalar Paşa Yaylası’nda da sürdürülüyor.
Ekipler, etkisini gösteren kar yağışına karşı yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için yoğun çaba sarf ederken açılan yollarda buzlanma tehlikesine karşı da tuzlama çalışması yapılıyor.
Başkan Çerçioğlu; “Çalışmalarımız sürüyor”
Yola çıkacak vatandaşların olası olumsuzluklara karşı gerekli tedbirleri alarak yola çıkmaları konusunda uyarısını yineleyen Başkan Çerçioğlu, ekiplerin 24 saat esasına göre çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Başkan Çerçioğlu, vatandaşların her türlü ihtiyaçları için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin "Hızlı Çözüm Merkezi" olan 444 40 09 numaralı hattını arayabileceklerini hatırlattı.

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