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Aydın’da karla mücadele devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 07.02.2020 17:04 | Son Güncelleme

Aydın’ın yüksek noktalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı.

Aydın’ın yüksek noktalarında kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Aydın Büyükşehir Belediyesi ekipleri bu akşam etkisini artırması beklenen kar yağışına karşı teyakkuza geçti. Kar yağışının görüldüğü yerlerde yollarda tuzlama çalışmasına başlayan ekipler bir taraftan da kar küremesi yapıyor.
Ekipler çalışmaları Buharkent’in Ericek, Muratdağı; Kuyucak’ın Yukarı Yakacık, Ovacık, Belenova, Ören, Yeşildere, Musakolu, Taşoluk, Sarıcaova; Nazilli’nin Aşağı Yakacık, Ovacık, Kahvederesi, Ketenova, Karahallı, Çaylı, Derebaşı, Akpınar, Esentepe, Kaşıkçılar, Apaklar, Çatak; Karacasu’nun Ataköy, Işıklar; Sultanhisar’ın Malgaçmustafa, Uzunlar; Köşk’ün Sarıçam mahallelerinde ve Efeler’in Paşayaylası mevkiinde devam ettiriyor.
Yolların açık kalması için ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı olarak çalışmaların başladığını belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yola çıkacak sürücülerin yanlarında kış için gerekli ekipmanı bulundurmaları gerektiğini hatırlattı. Başkan Çerçioğlu, Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kar yağışının ve buzlanmanın etkisi geçene kadar çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Başkan Çerçioğlu, vatandaşların oluşabilecek herhangi bir olumsuzlukta itfaiyenin 110 ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin 444 40 09 numaralı telefonlarını aramasını istedi.

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İmsak
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Sabah
08:01
Öğle
13:28
İkindi
16:19
Akşam
18:44
Yatsı
20:01

Aydın Nöbetçi Eczaneler 7 Şubat Cuma

Atasoy Eczanesi
Merkez
Fatih Eczanesi
Merkez
Koçarlı Çallak Eczanesi
Merkez
Şensoy Eczanesi
Merkez
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Güzelçamlı Eczanesi
Kusadasi
Efe Eczanesi
Nazilli
Tümünü Göster

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