YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Aydın'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

AYDIN HABERLERİ  | 11.06.2020 01:03 | Son Güncelleme

Aydın'da kaybolan yaşlı adam ölü bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde kayıp olarak aranan yaşlı adam ölü bulundu.

Dağyeni Mahallesi'nde ikamet eden ve kayıp olarak aranan Niyazi Varol (82), ailesi tarafından Çanak Dere mevkisinde ölü olarak bulundu.

Varol'un cansız bedeni, ekiplerce olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine götürüldü.

Niyazi Varol'un kalp hastası olduğu ve bir süredir ilaç kullandığı da öğrenildi.

Cesedin bulunmasından bir gün önce, Germencik Jandarma Komutanlığı ve AFAD ekipleri tarafından drone ile yapılan aramada herhangi bir ize ulaşılamamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Aydın Namaz Vakitleri 11 Haziran Perşembe

İmsak
03:52
Sabah
05:39
Öğle
13:13
İkindi
17:06
Akşam
20:38
Yatsı
22:17

Aydın Nöbetçi Eczaneler11 Haziran Perşembe

Er Eczanesi
Merkez
İbni Sina Eczanesi
Merkez
Karataş Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Güneş Eczanesi
Kusadasi
Nilüfer Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi

Ayfer nine üretmekten hiç vazgeçmedi

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı

Lösemi hastası Mehmet öğretmen hayata tutunamadı

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

Kuşadası'nda Iki Plaj Kirlilik Yüzünden Kapatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.