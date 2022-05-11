Aydın'da kazada yaralanan çocuk hastanede yaşamını yitirdi

Aydın'ın Çine ilçesinde 20 gün önce bisikletiyle yaya geçidinden geçerken otomobilin çarptığı 12 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Aydın-Muğla kara yolu Adnan Menderes Bulvarı'nda 21 Nisan'da ortaokul öğrencisi 12 yaşındaki Alaattin Efe Peslan, bisikletiyle yaya geçidinden geçtiği sırada 35 KGA 60 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanmıştı.

Çine Devlet Hastanesi'ndeki ilk tedavisinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde yaklaşık 3 hafta yaşam mücadelesi veren Peslan hayatını kaybetti.

Peslan'ın cenazesi ikindi namazına müteakip düzenlenen törenin ardından Evciler Mezarlığında toprağa verildi.

Altınordu Futbol Okulu'nun da sporcusu olan Peslan'ın tabutuna Altınordu forması serildi.



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