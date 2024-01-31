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Aydın’da kesik baş cinayetini jandarma aydınlattı: Korkunç cinayeti itiraf etti

İHA İHA
31.01.2024 08:09 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Söke ilçesinde kayıp olarak aranan ve 30 gün sonra başı vücudundan ayrılmış şekilde arazide cesedi bulunan Şerafettin Akalın’ı (40), yaşanan tartışmanın ardından özel bir klinikte diş hekimi olarak çalıştığı öğrenilen A.Ö.’nün öldürdüğü ortaya çıktı.

Aydın’da kesik baş cinayetini jandarma aydınlattı: Korkunç cinayeti itiraf etti

Jandarma ekiplerinin kurduğu özel ekibin olayı aydınlatması ile yakalanarak gözaltına alınan diş hekimi A.Ö. suçunu itiraf etti.

Olay, 14 Ocak 2024 tarihinde Söke-Kuşadası yolu üzerinde Granta mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Granta mevkiinde boş bir arazide başı vücudundan ayrılmış ve çuval içine konulmuş olduğu öğrenilen erkek cesedi bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve polis ekii sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler, olay yerini güvenlik çemberine alarak incelemelere başladı. Bölgeye gelen nöbetçi savcının incelemesi sonucunda ceset Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

KAYIP OLARAK ARANIYORDU, CESEDİ BULUNDU

Bulunan cesedin 14 Aralık 2023 tarihinde evden çıkan ve bir daha geri dönmeyen 4 çocuk babası Şerafettin Akalın’a ait olduğu tespit edildi. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Kamuoyuna "Kesik baş cinayeti" olarak yansıyan olayın ardından, yapılan araştırma sonucu kimlik bilgileri tespit edilen Şerafettin Akalın’ın öldürülmesi olayının fail yâ da faillerinin tespiti ve yakalanması amacıyla Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından özel ekip kuruldu. Ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanlığı’na bağlı JASAT ekipleri tarafından çalışmalara destek sağlandı.

DİŞ HEKİMİ A.Ö. İLE BİRLİKTE TOPLAM 3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan çalışma sonucunda özel bir klinikte diş hekimi olarak çalıştığı öğrenilen A. Ö. (34), H. Ö. (71) ve V.Ö. (39) isimli şahıslar “Kasten Öldürme” olayının şüphelisi olarak tespit edildi. Söke Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile şüphelilerin İzmir Torbalı ilçesindeki bir ve Aydın’ın Söke ilçesindeki üç adres olmak üzere toplam 4 adreste suç şüphelilerin yakalanması ve suç delilerinin ele geçirilmesi maksadıyla eşzamanlı ikametleri ve eklentilerine operasyon düzenlendi. Operasyonda üç şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Yakalanan şüphelilerden A.Ö. yapılan sorgu sırasında suçunu itiraf etti. A.Ö. yol kenarında bekleyen Şerafettin Akalın’ın yanına gittiğini, arazide yürürlerken tartışmaya başladıklarını, Akalın’ın kendisine baltayla saldırmasının ardından cinayeti işlediğini söylediği öğrenildi.

Suçunu itiraf eden A.Ö. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edilirken, diğer şüpheliler H.Ö. ve V.Ö. salıverildi.

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