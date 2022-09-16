Aydın'da kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı

Aydın'ın Germencik ilçesinde kesinleşmiş hapis cezaları bulunan iki firari hükümlü yakalandı.

Jandarma ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, çok sayıda hırsızlıktan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.B. (30) ile başkasına ait kredi kartlarını kullanmak ve hırsızlıktan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan B.Y'yi belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonla yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

