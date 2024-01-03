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Aydın’da KOM ekiplerinden kaçak silah operasyonu

03.01.2024 11:55 | Son Güncelleme:
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Aydın’ın Nazilli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen kaçak silah operasyonunda 46 adet değişik çaplarda tabanca ile 1 adet Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen antika tabanca ve 5 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Aydın’da KOM ekiplerinden kaçak silah operasyonu

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasadışı silah ve mühimmat imal ve ticareti yapan şahsa yönelik operasyon düzenlendi. T.İ. isimli şüpheli şahsın işyerinde ve deposunda yapılan aramada; 46 adet değişik çaplarda tabanca, 1 adet Osmanlı Dönemi’ne ait olduğu değerlendirilen antika tabanca, 5 adet ruhsatsız tüfek, 440 adet değişik çaplarda tabanca fişeği, 189 adet tabanca parça ve tertibatı, 12 adet tüfek parça ve tertibatı, 1 adet Scope ve 29 adet silah tamir ve yapımında kullanılan alet edevat ele geçirildi. T.İ. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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