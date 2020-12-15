Aydın’da konut satışları azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Kasım ayı istatistiklerine göre Aydın genelinde konut satışları azaldı.

TÜİK 2020 yılı Şubat ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürlüğü tarafından verilen bilgiye göre Aydın’da konut satışları 2020 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,6 oranında azalarak 2 bin 562 oldu. Bu satışların 700’ü ilk satış, bin 862’si ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 21 bin 158 konut satışı ve yüzde 18,8 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 10 bin 710 konut satışı ve yüzde 9,5 pay ile Ankara, 6 bin 574 konut satışı ve yüzde 5,8 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 15 konut ile Ardahan, 23 konut ile Hakkari ve 78 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,3’lük payla 10. sırada yer aldı.

"İpotekli satışlar yüzde 49,9 azaldı"

Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 49,9 oranında azalış göstererek 462 oldu. 462 ipotekli satışın 116’sı ilk satış, 346’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 24 bin 450 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 21,7 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 18 olarak gerçekleşti.

"Diğer satışlar yüzde 0,6 azaldı"

Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,6 oranında azalış göstererek 2 bin 100 oldu. Bu satışların 584’ü ilk satış, bin 516’sı ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 88 bin 33 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

