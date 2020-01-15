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  4. Aydın’da konut satışları yüzde 40 arttı

Aydın’da konut satışları yüzde 40 arttı

AYDIN HABERLERİ  | 15.01.2020 12:14 | Son Güncelleme

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı konut satış istatistiklerini yayımladı.

Aydın’da konut satışları yüzde 40 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Aralık ayı konut satış istatistiklerini yayımladı. TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ’ın açıkladığı verilere göre Aydın’da konut satışları yüzde 40,6 arttı.
Aydın’da konut satışları 2019 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,6 oranında artarak, 4 bin 180 oldu. Bu satışların bin 185’i ilk satış, 2 bin 995’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında İstanbul 40 bin 317 konut satışı ve yüzde 20 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 20 bin 84 konut satışı ve yüzde 9,9 pay ile Ankara, 12 bin 284 konut satışı ve yüzde 6,1 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 29 konut ile Hakkari, 33 konut ile Ardahan ve 103 konut ile Tunceli oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 2,1’lik payla 10. sırada yer aldı.

İpotekli satışlar yüzde 568,4 arttı
Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 568,4 oranında artış göstererek bin 56 oldu. Bin 56 ipotekli satışın 231’i ilk satış, 825’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 50 bin 278 konut, ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 24,9 olurken, bu oran Aydın ili için yüzde 25,3 olarak gerçekleşti.

Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,9 oranında artış göstererek 3 bin 124 oldu. Bu satışların 954’ü ilk satış, 2 bin 170’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 151 bin 796 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

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