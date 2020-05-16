YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da konut satışları yüzde 64,5 azaldı

Aydın’da konut satışları yüzde 64,5 azaldı

AYDIN HABERLERİ  | 16.05.2020 11:31 | Son Güncelleme

Aydın’da, konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,5 oranında azalarak 818 oldu.Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Nisan ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı.

Aydın’da konut satışları yüzde 64,5 azaldı

Aydın’da, konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,5 oranında azalarak 818 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu 2020 yılı Nisan ayı Konut Satış İstatistiklerini yayımladı. Bu kapsamda TÜİK Denizli Bölge Müdürü Ali İhsan Yücedağ tarafından verilen bilgiye göre Aydın ilinde konut satışları yüzde 64,5 azaldı.

Aydın’da konut satışları 2020 Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 64,5 oranında azalarak 818 oldu. Bu satışların 208’i ilk satış, 610’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Konut satışlarında, İstanbul 6 113 konut satışı ve yüzde 14,3 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 4 bin 500 konut satışı ve yüzde 10,5 pay ile Ankara, 2 bin 533 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 6 konut ile Hakkari, 7 konut ile Ardahan ve 20 konut ile Bayburt oldu. Aydın ise Türkiye genelinde yüzde 1,9’luk payla 14. sırada yer aldı.

Aydın’da ipotekli konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33,1 oranında azalış göstererek 331 oldu. 331 ipotekli satışın 90’ı ilk satış, 241’i ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 17 bin 88 konut ipotekli satış sonucunda el değiştirdi. Türkiye genelinde toplam konut satışları içinde ipotekli satışın payı yüzde 39,9 olurken bu oran Aydın ili için yüzde 40,5 olarak gerçekleşti.

Aydın’da diğer konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 73,1 oranında azalış göstererek 487 oldu. Bu satışların 118’i ilk satış, 369’u ikinci el satış olarak gerçekleşti. Aynı dönemde Türkiye genelinde ise 25 bin 695 konut diğer satış sonucunda el değiştirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Türkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden geleceklerTürkiye'ye sağlık turizmi 20 Mayıs'ta başlıyor... 31 ülkeden gelecekler
Kuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldıKuşadası’nda lüks otomobil orta refüje daldı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Ekipleri görünce tekneyi suya batırarak kaçtılar

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Isparta'da sokağa maskesiz çıkmak yasaklandı

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Doğu’da en yüksek sıcaklık Erzincan’da

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Başkan Söze’den Özalp ilçesindeki hain saldırıya tepki

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Düziçi’nde, Motosikletçilerin Korkulu Rüyası “Şahin Timi” göreve başladı

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Erzincan Sulama Birliği İl Özel İdaresine devredildi

Aydın Namaz Vakitleri 16 Mayıs Cumartesi

İmsak
04:12
Sabah
05:51
Öğle
13:10
İkindi
17:00
Akşam
20:19
Yatsı
21:51

Aydın Nöbetçi Eczaneler16 Mayıs Cumartesi

Acar Eczanesi
Merkez
Aysen Eczanesi
Merkez
Karabulut Eczanesi
Merkez
Özge Yaşar Eczanesi
Merkez
Ulusoy Eczanesi
Kusadasi
Yamanlar Eczanesi
Kusadasi
Zeren Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

Kuşadası’nda kaçak sigara ve tütün operasyonu

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Aydınlı öğretmen hayatını kaybetti

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.