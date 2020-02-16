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Aydın'da köpek dövüştürdüğü öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı

AYDIN HABERLERİ  | 16.02.2020 15:53 | Son Güncelleme

Aydın'da köpek dövüştürdüğü öne sürülen 3 kişi gözaltına alındı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Denizli, Afyonkarahisar, Muğla ve İzmir'den getirilen köpekleri dövüştürdüğü iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Beğerli Mahallesi'nde köpek dövüşü yapıldığı ihbarı üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri operasyon düzenledi.

Dövüşü organize ettiği ileri sürülen İ.Ö, M.A.Y. ile Ö.A. gözaltına alındı. Dövüştükleri için çeşitli yerlerinden yaralanan 4 köpek de barınağa götürülmek üzere belediye ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilere 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanuna muhalefetten işlem yapıldığı, bu kanunlara aykırı davranıştan dolayı da her bir hayvan için 4 bin 567 lira idari para cezası kesildiği öğrenildi.

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dövüş Gözaltı Köpek

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