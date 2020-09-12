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Aydın’da korona denetimlerinde 21 bin TL ceza kesildi

AYDIN HABERLERİ  | 12.09.2020 13:56 | Son Güncelleme

Aydın genelinde yapılan korona virüs denetimlerinde 6 iş yeri ve 4 kişiye toplam 21 bin 600 TL para cezası kesildi.İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Aydın genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi.

Aydın’da korona denetimlerinde 21 bin TL ceza kesildi

Aydın genelinde yapılan korona virüs denetimlerinde 6 iş yeri ve 4 kişiye toplam 21 bin 600 TL para cezası kesildi.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile Aydın genelinde korona virüs denetimleri gerçekleştirildi. Kovid-19 tedbirleri kapsamında il genelinde gerçekleştirilen denetimlerde 835 berber, kuaför ve güzellik salonu, 18 AVM ve içerisinde bulunan 256 işyeri, 817 kıraathane, 74 taksi durağı ve 466 ticari taksi, 561 toplu ulaşım araçları, 39 pazar yeri, 188 konaklama tesisi, 28 hamam, 954 lokanta, kafe, 73 spor merkezi, 97 internet ve oyun salonu, 184 mesire yerleri, 118 çay bahçesi, 51 dernek lokali, 33 düğün salonu, 31 lunapark, 5 kültürel aktivite yerleri, 26 ganyan bayisi, 19 halı saha, 22 bilardo salonu, 348 camii denetlendi.
Aydın Valiliği koordinesinde gerçekleştirilen denetimlerde berber, kuaför ve güzellik merkezlerinde kurallara uymayan 1 işyerine 3 bin 150 TL, kahvehane, kıraathane denetlenmesinde 5 işyeri ile 3 kişiye toplam 17 bin 550 TL idari yaptırım uygulandı. Lokanta, restoran ve kafe gibi yerlerde yapılan kontrollerde 1 kişiye 900 TL idari idari para cezası uygulanırken, uygulama süresince 7 bin 378 kişi sosyal mesafe ve maske takma konusunda ikaz edildi.
Konu ile ilgili Aydın Valiliği’nden yapılan açıklamada “İlimiz genelinde Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan kararlara ve kurallara uyulup uyulmadığı düzenli olarak denetlenmekte ve uymayanlara idari yaptırım uygulanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Aydın’da korona denetimlerinde 21 bin TL ceza kesildi

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