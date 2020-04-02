YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aydın
  4. Aydın’da Korona virüs değerlendirme toplantısı yapıldı

Aydın’da Korona virüs değerlendirme toplantısı yapıldı

AYDIN HABERLERİ  | 02.04.2020 12:26 | Son Güncelleme

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Korona virüs salgının önlenmesi amacıyla tedbirlerin uygulanmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr.

Aydın İl Sağlık Müdürlüğü Korona virüs salgının önlenmesi amacıyla tedbirlerin uygulanmasına yönelik değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla tedbirlerin en etkili şekilde uygulanması kapsamında İl Sağlık Müdürü Dr. Osman Açıkgöz, Hastane Başhekimleri ve İlçe Sağlık Müdürleri ile yapılan değerlendirme toplantısını telekonferans üzerinden gerçekleştirdi.
Telekonferans toplantısında, acil eylem planlarının anlık durumları, çalışanların moral motivasyonları, malzeme stok durumları konularında görüş alışverişinde bulunuldu ve yeni algoritmalar idarecilere iletildi.

Aydın’da Korona virüs değerlendirme toplantısı yapıldı

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı! Koronavirüsün bir etkisi daha açıklandı!
Adliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlemAdliye binasını taşlayan alkollü şahısa kelepçeli önlem

En Çok Okunan Yerel Haberler

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

MHP Diyarbakır İl Başkanı Kayaalp’ten ‘Biz Bize Yeteriz’ kampanyasına destek

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sivas’ta karantinaya alınan köy sayısı 10’a yükseldi

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

Sanko ailesinden "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına destek

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

BEBKA’dan virüsle mücadeleye 15 milyon TL hibe

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Avcılar’da pazarda yeni genelde uygulanmaya başlandı

Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı

Muhtar otomobiline hoparlör bağlayıp korona tedbirlerini anlattı

Aydın Namaz Vakitleri 2 Nisan Perşembe

İmsak
05:22
Sabah
06:45
Öğle
13:17
İkindi
16:51
Akşam
19:39
Yatsı
20:57

Aydın Nöbetçi Eczaneler 2 Nisan Perşembe

Altuğ Eczanesi
Merkez
Beyza Eczanesi
Merkez
Mimar Sinan Eczanesi
Merkez
Şener Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Kusadasi
Yunus Eczanesi
Kusadasi
Bilge Kağan Eczanesi
Kusadasi
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Alkollü sürücü dehşet saçtı: 4 yaralı

Aydın’da 17 bin 910 araca, 8 milyon lira ceza uygulandı

Aydın’da 17 bin 910 araca, 8 milyon lira ceza uygulandı

Nazilli Polisi 2013 Yılı Bahar Dönemi Tabanca Talimini Yaptı

Nazilli Polisi 2013 Yılı Bahar Dönemi Tabanca Talimini Yaptı

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Aydın Tekstil’de Hissedarlar Olağanüstü Toplanacak

Yenipazar’da Sahte Parayla Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

Yenipazar’da Sahte Parayla Yakalanan 3 Kişi Tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.