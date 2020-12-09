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Aydın’da koronavirüs denetimleri aralıksız devam ediyor

AYDIN HABERLERİ  | 09.12.2020 12:20 | Son Güncelleme

Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla Aydın genelinde gerçekleştirilen denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Aydın’ın birçok noktasında olduğu gibi Atatürk Kent Meydanı’nda da denetimlerine gün boyu devam etti.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında salgının yayılmasını önlemek amacıyla Aydın genelinde gerçekleştirilen denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri Aydın’ın birçok noktasında olduğu gibi Atatürk Kent Meydanı’nda da denetimlerine gün boyu devam etti. Vatandaşların yoğunluk oluşturduğu noktalar öncelik verilirken, vatandaşlar da maske, mesafe ve hijyen konularında uyardı.
Güvenlik güçleri tarafından gün boyu yapılan denetimlerde karantina ihlali yapan vatandaşlar da tespit edilerek, gerekli işlemlerin yapılması için 112 ekiplerine teslim ediliyor. Karantina süresini tamamlamadan dışarıya çıkan vatandaşlara idari para cezası uygulanırken, filyasyon ekiplerince de karantina süresi tamamlanana kadar KYK yurduna yerleştiriliyor.

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