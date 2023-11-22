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Aydın’da kurallara uymayan 5 sürücü ceza yemekten kaçamadı

22.11.2023 09:38 | Son Güncelleme:
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Aydın genelinde jandarma ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymadığı tespit edilen 5 sürücüye toplam 26 bin 403 TL idari para cezası uygulanırken, 7 araç da trafikten men edildi.

Aydın’da kurallara uymayan 5 sürücü ceza yemekten kaçamadı

Aydın İl Jandarma Komutanlığınca, genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlaması, güvenlik güçlerinin her zaman her yerde varlığını vatandaşa hissettirerek görünür olması, başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahısların yakalanması varsa suç delillerinin ele geçirilmesine yönelik 62 ekip ve 178 personelin katılımıyla ‘Bölgesel Şok’ ve ‘Huzur Uygulaması’ gerçekleştirildi. Yapılan denetimlerde 2 bin 210 şahsın sorgusu yapıldı. Ayrıca 856 araç kontrol edilirken, kurallara uymadığı tespit edilen 5 sürücüye toplam 26 bin 403 TL idari para cezası uygulandı, 7 araç trafikten men edildi.

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