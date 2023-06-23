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Aydın’da kurban bağış standı kuruldu

23.06.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

’Kurbanını Paylaş, Kardeşinle Yakınlaş’ sloganıyla sürdürülen 2023 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu’na il ve ilçe müftülükleri de destek olurken, Aydın’da kurban bağış standı kuruldu.

Aydın’da kurban bağış standı kuruldu

Bu çerçevede çalışmalar yürüten Aydın İl Müftülüğü ve TDV Aydın Şubesince, vatandaşların kurban vekaletlerini kolaylıkla verebilmeleri amacıyla Bey Cami önünde kurban bağış standı açıldı. Afişler ve broşürlerle tanıtımların da yapıldığı stantta vatandaşlara vekaletle kurban kesimi hakkında bilgi verilirken, yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak kurbanlar için makbuz karşılığı bağışlar alınıyor.

Bağış standını ziyaret ederek kurban vekaletinde bulunan Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, kurulan bağış stantlarıyla TDV’nin hayırseverler ile ihtiyaç sahibi insanlar arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti. 2023 yılında vekalet yoluyla yurt dışı kurban fiyatının 2 bin 750 TL, yurt içinde ise 5 bin 950 TL olarak belirlendiğini hatırlatan Güneş, ayrıca kampanyaya katılım sağlamak isteyen vatandaşların il ve ilçe müftülüklerini ziyaret ederek, TDV bağış stantlarına gelerek, www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden ya da mobil bağış uygulamalarından online bağış yaparak kurban vekaletlerini TDV’ye verebileceklerini söyledi.

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